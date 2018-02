Una settimana di look minimal e iper chic con Erica Baldi di Blueisinfashionthisyear.com

È raro vedere un servizio fotografico con protagonista Erica Baldi. Sì perché la blogger (e giornalista) alle foto preferisce la scrittura e le opinioni sulla moda. Una passione per le linee pulite, i colori a tinta unita che vanno dagli amati nero e blu fino ai tenui beige e total white, senza dimenticare le righe marinière alla francese, magari abbinate al jeans e alla giacca di taglio maschile.

Scoprite cosa ha indossato per noi dal lunedì al weekend nella nuova puntata di A Week In Style With.









Lunedì: giacca check e pull tinta unita









Giacca SELF PORTRAIT, maglione RALPH LAUREN, jeans 7 FOR ALL MANKIND









Martedì: minimal con un twist









Camicia ANGELIA AMI, pantaloni ALYSI









Mercoledì: femminile-maschile









Abito MAJE, scarpe FAREWELL FOOTWEAR









Giovedì: navy e righe









T-shirt ETRE CECILE, pantaloni MIU MIU, giacca ISABEL MARANT ETOILE, sneakers GAZELLE ADIDAS ORIGINALS









Venerdì: beige combo









Gonna VICTOR VICTORIA, top e trench PRZHONSKAYA, scarpe FAREWELL FOOTWEAR









Weekend: lady in trench









Pantaloni ALYSI, t-shirt SUN68, cappotto SEEBY CHLOE, stivaletti POLLY PLUME





Foto Martina Ferrara

MUA Ginevra Pierin

Sitting Editor: Francesca Crippa, Sara Moschini