Michaela Meni, influencer della Factory di Grazia, reinterpreta il concept della campagna di Timberland e rivela il suo lato inaspettato nello shooting fotografico #dontcallmejust.

Emotive, superficiali, chiaccherone: i luoghi comuni sull’universo femminile si sprecano e le donne non sempre riescono a scrollarsi di dosso con facilità certe etichette che vengono loro attribuite, ma con un po’ di determinazione e un pizzico di coraggio è possibile sfatare una volta per tutte questi sciocchi cliché.

Per dire basta agli stereotipi femminili Timberland ha lanciato la campagna “Don’t call me”, che si rivolge proprio alle donne moderne con l’obiettivo di supportarle nella sfida quotidiana contro i luoghi comuni, spingerle a rompere gli schemi e uscire dalla propria comfort zone e motivarle a svelare senza timore il loro lato più nascosto.

Ad incarnare perfettamente i valori di questa campagna Michela Meni, l’influencer della Factory di Grazia che nell’esclusivo shooting #dontcallmejust indossa 3 diverse calzature della nuova collezione di Timberland, creando dei look ad alto contenuto fashion che mettono in luce il suo lato inaspettato.

Don’t call me just basic, Don’t call me just trendsetter, Don’t call me just brunette: ecco come Michela si oppone ai cliché della società e interpreta le nuove scarpe firmate dal brand.

Look #1





Semplice ma non banale: nel primo look Michela indossa Berlin Park, le oxford in morbidissimo suède rosa con plateau curvato in gomma di Timberland che si abbinano alla perfezione ai capi dai colori delicati. Una mise apparentemente basic che in realtà nasconde quel tocco di glamour che fa la differenza.

Look #2





Nel secondo look Michela osa con un abbinamento più ardito e opta per un abito stampato, indossato sopra i jeans, e i sandali lineari Los Angeles Wind di Timberland, incrociati con cinturino alla caviglia e suola interna super ammortizzata grazie alla tecnologia OrthoLite®. Ecco il suo segreto per essere più fashion che mai (anche senza tacco dodici)!

Look #3





Anche le brunette sanno farsi notare: nel terzo look Michela indossa Kiri Up, le sneakers grigie di Timberland completamente aggiornate e leggerissime grazie alla tomaia in rete con filato metal. Michela punta così su un abbinamento fresco e sbarazzino che di certo non passerà inosservato.









Foto: Marco Mezzani

MUA: Vanessa Geraci

Fashion: Francesca Crippa e Michela Meni

Sitting Editor: Sara Moschini