La giovane modella e cantante interpreta capi sportivi con un twist glam e femminile

La Milano Fashion Week si è conclusa, la primavera è finalmente in arrivo e proprio in occasione di questa luminosa stagione Zalando celebra le donne senza limiti, che sanno esprimere se stesse in ogni contesto e in ciascun momento della giornata.

Saranno quattro le splendide giovani fashioniste che ci racconteranno il loro stile attraverso i capi di Zalando, ognuna mettendo in risalto in maniera creativa la propria personalità.

Partiamo da Clara Soccini, giovanissima modella e cantante, che ha scelto di indossare dei capi sportivi con un twist più glam e romantico.

Imprescindibile il denim, che abbinato a pois, sandali bassi di un vivacissimo rosso e una giacca in pelle con ricami fiorati sul retro, trasforma un look all'apparenza semplice rendendolo rock. A vista c'è il top di Puma, un dettaglio supercool che non passerà inosservato.

Un nuovo modo per indossare quell'abito a fiori primaverile che sicuramente avete nell'armadio? Dategli nuova identità con una giacca in denim bianca dal taglio maschile e un paio di sneakers. Il tocco glam? Il marsupio logato portato a tracolla come quello di MSGM.

Il jeans torna anche per la longuette con ruches che, insieme al chiodo in pelle lilla e alla t-shirt con stampa a cuore Love Moschino, dona femminilità e carattere.

Look inaspettati, freschi e giovani, proprio come Clara, tutti da scoprire nel nostro esclusivo servizio streetstyle.

Ma non è finita qui, stay tuned per scoprire come Catherine Poulain, Andy Kate Ferrario e Michela Meni interpreteranno i capi Zalando nelle prossime puntate.









Clara Soccini indossa: giacca in similpelle ricamata e jeans slim fit NA-KD, top a pois MISSGUIDED, sandali kitten-heel in suede STEVE MADDEN tutto via ZALANDO









Clara Soccini indossa abito a fiori ENVII, sneakers LOVE MOSCHINO, giacca denim bianca CALVIN KLEIN JEANS, marsupio MSGM tutto via ZALANDO









Clara Soccini indossa gonna denim con ruches LOST INK, scarpe senza lacci RIVER ISLAND, t-shirt LOVE MOSCHINO, giacca in similpelle lilla IVYREVEL tutto via ZALANDO













Foto: Paolo Colaiocco

Assistente: Luca Martino

MUA: Antonia Deffenu

Assistente MUA: Milena Frau

Fashion: Francesca Crippa e Michela Meni

Sitting Editor: Sara Moschini