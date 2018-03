Una nuova puntata di 5... protagonista Gaia Venuti

Imprenditrice e appassionata di vintage e boxe Gaia Venuti non è solo una it-girl, lei le it-girl le coccola e ospita nel suo Bahama Mama, lo spazio-gioiello dedicato alle mani e alla bellezza che ha creato a Milano dal 2011.

In questo nuovo episodio di 5... le abbiamo proprio chiesto quali sono i trattamenti top per potersi rilassare, tonificare e (perché no?) ringiovanire, ma abbiamo anche parlato di design e del perché la boxe sia uno sport così importante per lei.

Scoprite tutti i consigli di Gaia qui sotto.









5 trattamenti beauty che consiglieresti







MASSAGGIO TRADIZIONALE GIAPPONESE: Mei, la nostra giapponese in miniatura, con le sue piccole manine dalla forza bruta, esegue un massaggio tradizionale con utilizzo di incensi caldi su tutto il corpo.

TRATTAMENTO OXYPEEL: un trattamento viso combinato agli acidi di frutta per detossinare, illuminare e ringiovanire la pelle di viso e décolleté. Esci che ti senti 10 anni più giovane!

SCRUB E AVVOLGIMENTO AL LATTE DI COCCO: un viaggio tra i profumi tropicali che abbinati ad una manualità specifica ti trascinano in un’ esperienza sensoriale.

Il corpo risulta reidratato nei vari strati e di una morbidezza da …. bimbo!

IMPACCO MANI E PIEDI ORO 24K: un impacco di puro oro 24k da abbinare alla manicure e pedicure. Oltre al colore che già ti fa sentire preziosa, schiarisce la pelle e la nutre in profondità grazie ai minerali attivi dell’oro. Non ci crederai una volta finito il trattamento.

EPILTWIST E PASTA DI ZUCCHERO: tuffati nella tradizione medio orientale con la tecnica di epilazione filo per viso, labbro superiore e sopracciglia. Defunte pinzette e ceretta. La crescita sarà molto più lenta e ritarderà la formazione di piccole rughe e cedimenti facciali. Per il corpo invece assolutamente da provare la cera a freddo con la pasta di zucchero. Un composto di miele, limone e zucchero che oltre a renderti liscia liscia, nutre mentre lavora!









5 brand che si alternano nei tuoi look



ACNE STUDIOS perché è irriverente



STELLA MCCARTNEY per le linee maschili che amo



N°21 perché è sexy da morire



CÉLINE perché è elegante



VINTAGE perché rende il mio look unico









5 luoghi dove ti senti come a casa a Milano



BAHAMA MAMA, Viale Col di Lana, 1



GUM SALON, Corso Italia, 46



OPI GYM, Corso di Porta Romana, 116/a



TRATTORIA DELLA GLORIA, Via Mario Pichi, 5



LA COLONIALE, Corso Genova, 19







5 oggetti di design da acquistare





LE SEDIE di Afra e Tobia Scarpa (1965)



LA LIBRERIA di Anna Castelli Ferrieri



LA POLTRONA in velluto di Arne Norell



IL COMODINO di Arne Vodder



LA LAMPADA FOGLIE di Angelo Lelii













5 motivi per cui dovremmo iniziare a boxare



Per combattere lo STRESS



Per far diventare il sacco la FACCIA di chi sai tu



Per avere un CORPO scolpito



Perché l’OUTFIT spacca



Per la tua DIFESA personale

















5 consigli per fare shopping vintage



Essere accompagnati da un esperto di ‘originali’



Scegliere sempre una taglia in più di qualunque cosa si vada ad acquistare

Divieto assoluto per gli acrilici, sembreresti una "stropicciata"



Immaginarsi la bella favola che sta dietro ad ogni capo



Diffidare di tutti quei capi che sanno di naftalina