Un gratin delizioso e semplicissimo da preparare. I tranci di merluzzo gratinati in forno piaceranno a tutta la famiglia e si accompagneranno a un'insalata fresca di stagione e a un calice di prosecco. Da provare con una salsa a base di yogurt greco e timo

Ingredienti

1 spicchio aglio

1 cucchiaio capperi sott'aceto

1 cipollotto

qb finocchietto

5 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb pepe

qb sale

qb prezzemolo

2 limone non trattato

60 gr pane grattugiato

800 gr merluzzo

Come preparare i tranci di merluzzo gratinati in forno





1) Tritate, a mano o nel mixer: 1 cipollotto, 1 cucchiaio di capperi sott'ceto ben strizzati, 1 spicchio d'aglio, 2 scorze di limone non trattato, prezzemolo e finocchietto a piacere.

2) Unite il trito a 60 gr di pane grattugiato, sale, pepe e 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Quindi, impanate in questo trito ricco 800 gr di merluzzo in tranci. Adagiate il pesce in una teglia foderata con carta da forno.

3) Fate 3 strati di pesce impanato e ricoprite la superficie del gratin con altro trito avanzato. Se desiderate, irrorate ancora d'olio e poi cuocete in forno a 200° C per 15 minuti.