Un originale secondo piatto, ricco di salutari verdure. Lo strudel salato di verdure invernali è una ricetta vegetariana, con una pasta sfoglia fatta in casa sana e leggera. Provatelo con un contorno di verdure crude e accompagnato da birra chiara

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

300 gr farina

1 uova

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

6 carciofi

200 gr patate

2 porri

350 gr zucca pulita

100 gr parmigiano reggiano grattugiato

1 limone

200 gr crescenza

50 gr pangrattato

10 gr burro

Come preparare lo strudel salato con verdure invernali





1) Preparate la pasta dello strudel lavorando 300 gr di farina, olio extravergine d'oliva e sale. Mentre la pasta riposa, pulite 6 carciofi, fateli a fettine e metteteli in acqua acidulata con il succo di 1 limone. Affettate, quindi, 350 gr di zucca a dadi piccoli e tagliate a cubetti 200 gr di patate pelate.

2) Pulite e tagliate a rondelle 2 porri. Ora, cuocete tutte le verdure insieme a 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e un po' di acqua calda per circa 15 minuti. Saltate 50 gr di pangrattato in 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva. Intanto scaldate il forno a 220° C.

3) Stendete la pasta sfoglia, mettetela su un canovaccio pulito e cospargetela di pangrattato. Adagiate anche tutte le verdure, 200 gr di crescenza a pezzetti e 100 gr di parmigiano. Arrotolate con il canovaccioo, a forma di strudel. Trasferite su una placca con carta da forno e cuocete nella zona bassa del forno a 220° C per 20 minuti. Spalmate lo strudel con 10 gr di burro prima di servire.