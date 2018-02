Uno squisito secondo piatto, decisamente originale e adatto anche a diventare un piatto unico per un picnic o un pranzo veloce con gli amici. Lo strudel di carne al curry ha un vago sentore etnico che porta a viaggiare in luoghi lontani, riscalda e ha un ripieno molto ricco e nutriente. Da abbinare a una birra artigianale

70 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

2 fogli pasta fillo

150 gr carne trita di vitello

150 gr carne trita di manzo

2 cipollotti

4 fettine zenzero fresco

150 gr piattoni

1 cucchiaino curry in polvere

qb olio extravergine di oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare lo strudel di carne al curry





1) Tritate 4 fettine di zenzero e 2 cipollotti. Fateli quindi saltare in un wok in 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, aggiustate di sale. Unite 150 gr di trita di manzo e 150 gr di trita di vitello. Pepate e salate. Intanto, lavate 150 gr di piattoni e fateli cuocere al vapore per circa 10 minuti. Passatene due al mixer e aggiungeteli alla carne.

2) Tostate 1 cucchiaino di polvere di curry in 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e togliete dal fuoco. Unite altri 2 cucchiai di olio. Ora srotolate 1 rotolo di pasta fillo e spennellatelo con l'olio al curry. piegatelo a metà. Spennellate di nuovo e adagiatevi metà della carne e metà dei piattoni. Arrotolate e sigillate i bordi.

3) Fate lo stesso con l'altro rotolo. Spennellate i 2 strudel con l'olio aromatizzato e cuocete in forno caldo a 200° C per 30 minuti.