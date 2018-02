La ricetta di un secondo molto tradizionale ma sempre amato da tutta la famiglia. Lo spezzatino di vitello con patate è un tipico piatto della domenica, che però diventa re della tavola anche nelle cene con gli amici. Si abbina a vino rosso, mosso o fermo a seconda delle preferenze

Ingredienti

2 spicchi aglio

1 foglia alloro

qb brodo di dado

30 gr burro

50 gr pancetta di maiale

500 gr patate

1 rametto rosmarino

1 bicchiere vino bianco

1 cucchiaio pomodoro concentrato

qb farina

qb spezzatino di vitello

qb zucchero

Spezzatino di vitello con patate





1) Passate nella farina i cubetti di spezzatino ed eliminate accuratamente la farina in eccesso. Ora tritate 2 spicchi di aglio insieme agli aghi di 1 rametto di romarino. Fate, dunque, rosolare 50 gr di pancetta tagliata a dadi piccoli in 30 gr di burro e in un po' d'olio per circa 2 minuti.

2) Unite al soffritto anche i cubetti di vitello e lasciate cuocere per 3-4 minuti. Dunque, aggiungete aglio e rosmarino, insieme a 1 foglia d'alloro e sfumate con 1 bicchiere di vino bianco. Diluite 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro in un paio di mestoli di brodo di dado molto caldo e mettete tutto nella casseruola. Aggiustate l'acidità con un pizzico di zucchero.

3) Chiudete con un coperchio e cuocete a fuoco molto lento per 1 ora e 40 minuti circa, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo 1 piccolo mestolo di brodo. Infine, tagliate a pezzi grossi 500 gr di patate, dopo averle sbucciate, lavatele e aggiungetele allo spezzatino insieme a 1/2 bicchiere di brodo e fate cuocere per altri 35 minuti.