Una delle ricette più conosciute e tradizionali. Lo spezzatino di manzo al vino con patate è il secondo piatto invernale per eccellenza. Pietanza del pranzo della domenica, ma non solo. Si accompagna a un'insalata fresca di stagione, per sgrassare, a pane casereccio e a un vino rosso. Un Marzemino del Trentino può essere un ottimo abbinamento