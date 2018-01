Il gusto delicato del puré di sedano rapa ben si accompagna al sapore più deciso delle coscette di quaglia, molto aromatiche grazie alla marinatura di erbe e aglio; insieme formano un secondo piatto squisito e raffinato che potete gustare in compagnia, abbinato ad un buon vino rosso corposo



105 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

8 coscette di quaglia

1 spicchio aglio

1 dl birra Nora (egiziana, alla mirra)

1 sedano rapa

1 cipolla

500 gr panna

q.b. burro

2 uova

150 gr farina 00

5 gr lievito di birra

165 gr birra Nazionale Baladin (luppolata)

1 mazzetto aromi misti (rosmarino, alloro, salvia, timo)

q.b. olio di semi di arachide

q.b. pepe

q.b. sale

Come preparare il purè di sedano rapa con coscette di quaglia





1) Con l'aiuto di un coltello incidete 8 coscette di quaglia con l'osso, separando leggermente i due lembi di carne. Mettetele a marinare per almeno 1 ora in un recipiente in cui avrete versato 1 dl di birra Nora con un trito di erbe aromatiche, aglio, sale e pepe. Trascorso i tempo di attesa, cuocete le coscette al vapore per una decina di minuti.



2) Rompete 2 uova, tenete da parte gli albumi e mescolate i tuorli con 5 gr di lievito di birra, aggiungendo a filo 165gr di birra luppolata e, poca alla volta sempre mescolando, 150 gr di farina 00. Quando avrete ottenuto una crema densa e priva di grumi, riponete in frigo.



3) In un tegame sciogliete una noce di burro e, coprendo, fatevi stufare a fuoco lento 1 cipolla tritata, unite 1 sedano rapa tagliato a pezzetti, regolate di sale e pepe e proseguite la cottura mantenendo coperto il tegame, finché tutto il liquido non sarà evaporato. Aggiungete quindi 500gr di panna e passate tutto con un mixer a immersione.



4) Dopo aver montato a neve i 2 albumi che avevate conservato e uniteli all'impasto di birra che avrete tolto dal frigo. Immergetevi quindi le coscette senza sporcare l'osso e friggetele in abbondante olio di semi di arachide per qualche minuto, finché assumeranno un bel colore dorato. Eliminate l'unto in eccesso con della carta da cucina, infine impiattate le coscette di quaglia insieme al purè di sedano rapa e portate in tavola.