75 MINUTI

200 gr salsiccia luganega

600 gr fesa di tacchino

100 gr prosciutto cotto in una fetta

200 gr spinaci lessati

100 gr pancetta

2 uova

2 cucchiai grana lodigiano

1 cipolla

1 dl vino bianco

q.b. burro

q.b. brodo

q.b. olio extravergine di oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Una ricetta fra le più classiche della nostra cucina, legata alla tradizione familiare del pranzo domenicale. Un morbido rotolo di carne di tacchino farcito con tanti ingredienti saporiti, carni, verdure, uova e formaggio, un mix di sapori per un secondo piatto prelibato e amato da tutti. Vi proponiamo una versione che prevede la cottura in casseruola, che sprigionerà in tutta la casa un profumo stuzzicante, da acquolina in bocca. Potete accompagnare il polpettone con il contorno che preferite, a seconda dei gusti e della stagione, con verdura cruda o cotta, patate al forno o in purè e non potrà mancare l'abbinamento con un buon vino rosso corposo