Il polpettone di carne al forno è la più classica delle ricette casalinghe della nostra cucina, il "piatto della nonna" per eccellenza. Morbido, saporito e genuino, lo si accompagna tradizionalmente con delle gustose patate al forno, ma anche con puré di patate. Semplice da realizzare, è una ricetta molto versatile perché si può preparare in anticipo, scaldandolo in forno prima di metterlo in tavola. Ricco di gusto grazie agli ingredienti con cui è preparato, un mix di carni, grana, pane casereccio e aromi avvolto da fette di pancetta che lo rendono ancor più prelibato, sarà il protagonista del vostro menu in famiglia



25 MINUTI

Ingredienti

350 gr polpa macinata di maiale

100 gr salsiccia fresca

50 gr salsiccia piccante

70 gr pancetta affumicata a fette

70 gr grana padano grattugiato

1 cipolla

3 fette pane casereccio raffermo

1/2 bicchiere latte

q.b. olio extravergine di oliva

1 mazzetto prezzemolo

q.b. origano secco

q.b. sale

Come preparare il polpettone di carne al forno





1) Per realizzare il polpettone di carne al forno per prima cosa tagliate a pezzi 3 fette di pane casereccio raffermo, quindi mettetelo in una terrina e versate 1/2 bicchiere di latte facendolo asssorbire. In un piccolo tegame fate scaldare un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungete 1 cipolla tritata con 1 cucchiaio d'acqua e fate soffriggere per qualche minuto.



2) In un’altra ciotola ponete 350 gr di polpa macinata di maiale, 100 gr di salsiccia fresca e 50 gr di salsiccia piccante a pezzetti. Unite 70 gr di grana grattugiato, il pane strizzato, la cipolla, 1 mazzetto di prezzemolo tritato, un pizzico di origano in polvere e sale. Impastate il composto con un cucchiaio o direttamente con le mani per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

3) Preriscaldate il forno a 200C°. Date al composto la forma di un cilindro, poi foderatelo con 70 gr di fette di pancetta affumicata. Trasferite il polpettone in uno stampo stretto e lungo o, in alternativa, adagiatelo su una teglia rivestita con carta da forno e spennellatelo d'olio. Cuocete in forno per 1 ora e poi fate intiepidire prima di portare in tavola