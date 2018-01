Questa ricetta, a base di legumi, è un'ottima alternativa ai secondi piatti di carne. Le polpette vegetariane con farina di ceci si arricchiscono del gusto della paprika dolce. Si accompagnano a insalate di verdure di stagione ma anche a puré di patate e piselli. Oppure, preparate una salsa fresca a base di yogurt ed erbe eromatiche come condimento

35 MINUTI

Ingredienti

500 gr fagioli borlotti lessati

qb farina di ceci

qb paprika

2 cipollotti

qb olio extravergine di oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare le polpette vegetariane con farina di ceci





1) Scolate 500 gr di fagioli borlotti lessati e lavorateli con un cucchiaio fino a farli diventare purea. Quindi affettate 2 cipollotti puliti e tritateli molto finemente. Uniteli, dunque, alla purea di fagioli. A questo impasto, aggiungete la farina di ceci nella quantità giusta per avere una consistenza compatta. Amalgamate e salate.



2) Inumidite le mani e preparate le polpettine grandi più o meno come una noce. Ora passatele nel pangrattato e poneteli su una placca rivestita con carta da forno. Condite con un po' di olio extravergine di oliva e fate cuocere le polpette in forno caldo a 180° C per 15-20 minuti. Una volta sfornate, cospargete di paprika dolce a piacere.