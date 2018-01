Rapide da preparare e sane, le polpette di legumi al forno sono una buona fonte proteica e un'idea per un secondo piatto insolito. Si accompagnano a un'insalata mista con pomodori. Un'idea per condirle? Una salsa a base di yogurt greco e menta, dal carattere fresco e leggero

20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

70 gr ceci in scatola

70 gr piselli in scatola

70 gr cannellini in scatola

150 gr carote

150 gr zucchine

3 uova

50 gr grana grattugiato

qb pangrattato

qb olio

qb peperoncino

qb sale

2 cucchiai semi di sesamo

Come preparare le polpette di legumi al forno





1) Scolate e sgocciolate dal liquido di conservazione 70 gr di piselli, 70 gr di ceci e 70 gr di fagioli. Poi, grattugiate 150 gr di carote e 150 gr di zucchine. Sbollentate le verdure grattugiate e, poi, unitele ai legumi. Aggiungete anche 1 uovo, 30 gr di grana, un po' di sale e un po' di peperoncino. Mescolate bene.

2) Con l'impasto, formate le polpette tonde e appiattitele leggermente. Passatele prima nelle 2 uova sbattute con un po' di sale e poi nel pangrattato amalgamato con 2 cucchiai di semi di sesamo.

3) Mettete le polpettine su una placca da forno antiaderente e fate cuocere in forno caldo a 220° C per 10 minuti.