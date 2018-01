Le polpette di ceci sono un secondo piatto vegano, ricchissimo di proteine e di gusto. Un'alternativa alla carne per portare in tavola sapori diversi e far mangiare i legumi anche ai bambini. Si accompagnano con un contorno di verdura grigliata e insalate multicolore. Come vino, è ideale un Pinot bianco veneto

150 MINUTI

Ingredienti

200 gr ceci

1 cipolla

2 spicchi di aglio

15 gr lievito di birra

40 gr farina

1 cucchiaio olio di semi

1 cucchiaino semi di coriandolo

1 cucchiaino semi di cumino

1 cucchiaio succo di limone

2 ciuffi prezzemolo

qb sale

qb pepe

Come preparare le polpette di ceci





1) Mettete a bagno 200 gr di ceci per tutta la notte e poi fateli lessare in acqua senza sale per almeno 2 ore. Quando sono pronti, passateli con il passaverdura fino a farli diventare purea. Tritate anche 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 2 ciuffi di prezzemolo e mettete il tutto in una ciotola insime ai ceci, 1 cucchiaino di semi di cumino e a 1 cucchiaino di semi di coriandolo.

2) Nella ciotola unite anche il pepe e 15 gr di lievito di birra sciolto in 4 cucchiai di acqua tiepida. Lavorate il composto finché non sarà tutto ben amalgamato, sodo ma morbido. Fate, quindi, le polpettine. Poi, schiacciatele leggeremente.

3) Infarinate le polpette usando 40 gr di farina e friggetele in olio di semi. Scolatele e fatele asciugare su carta da cucina. Impiattate e aggiustate di sale.