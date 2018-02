Una panatura croccante e saporita per il classico filetto di merluzzo al forno, con la sua carne delicata e sempre gradita. Il merluzzo impanato al forno è il secondo piatto perfetto per qualsiasi tipo di menu. Si abbina sia a un vino bianco, sia a un boccale di birra artigianale chiara

80 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

1 kg filetti di merluzzo

1 mazzetto prezzemolo

10 rametti maggiorana

4 cucchiai pinoli

4 pomodori secchi

100 gr pangrattato

2 spicchi aglio

4 cucchiai pecorino sardo piccante

1 uovo

1 cucchiaio farina

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

1 dl latte

Come preparare il merluzzo impanato al forno





1) La sera precedente alla preparazione, iniziate a pulire 1 mazzetto di prezzemolo e tritatelo insieme a 4 pomodori secchi, 2 spicchi di aglio spellato e le foglie di 10 rametti di maggiorana. Quindi, tostate in un padellino anche 4 cucchiai di pinoli e aggiungeteli al trito, unendo anche 4 cucchiai di pecorino sardo grattugiato.

2) Sempre il giorno prima, sbattete 1 uovo insieme a 1 cucchiaio di farina, diluite con 1 dl di latte e aggiustate di sale. Mettete 1 kg di filetto di merluzzo sul fondo di 2 pirofile oliate, salate e spennellate il pesce con il composto di uovo e con il trito di aromi. Coprite con pellicola e mettete in frigo a marinare per una notte.



3) Il giorno dopo eliminate la pellicola, spoverizzate il merluzzo con il pangrattato e cuocete in forno caldo a 180° C per 20 minuti, fino a doratura.