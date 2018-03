Il merluzzo è un pesce semplice da cucinare e il suo gusto delicato lo rende gradito anche ai più piccoli. Da provare in questa versione particolarmente gustosa. Il merluzzo fritto al pomodoro è una ricetta dai sapori mediterranei e capace di riportare l'estate anche in pieno inverno

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr filetti di merluzzo

100 gr semola di grano duro

1 scatola pomodori pelati

250 gr cipolle bianche

30 gr capperi in salamoia

1 cucchiaio prezzemolo tritato

qb peperoncino in povere

qb olio extravergine d'oliva

5 dl olio per friggere

qb sale

qb pepe

Come preparare il merluzzo fritto al pomodoro





1) Lavate 500 gr di filetti di merluzzo, asciugateli con carta da cucina e riduceteli a pezzetti di forma regolare. Passateli, dunque, in 100 gr di semola di grano duro. Friggete i filetti infarinati in 5 dl di olio per friggere fino a raggiunta doratura. Disponeteli su carta assorbente.

2) Affettate 250 gr di cipolla bianca e fatela rosolare in un tegame insieme a 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Aggiungete anche 1 scatola di pomodori pelati e schiacciateli bene con l'aiuto di una forchetta.

3) Unite 1 cucchiaio di prezzemolo tritato e peperoncino. Mettete il coperchio e lasciate cuocere per 15 minuti. Aggiungete, infine, 30 gr di capperi ben risciacquati e il pesce fritto. Cuocete per altri 10 minuti, prima di servire.