Un secondo piatto ottimo anche per i vegetariani e un modo diverso per mangiare le uova. La frittata al forno con le bietole diventa anche un espediente goloso per far consumare le verdure ai più piccoli. Da abbinare a un vino rosso mosso

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

6 uova

30 gr pinoli

200 gr bietole surgelate

80 gr ricotta

2 cucchiai parmigiano

30 gr burro

qb sale

qb pepe

Come preparare la frittata al forno con le bietole





1) Mettete 200 gr di bietole surgelate in un tegame con un po' di acqua e lasciate cuocere fino a far evaporare tutta l'acqua. Quindi, aggiungete 30 gr di burro, sale, pepe e fate insaporire per 2 minuti circa. Togliete dal fuoco, raffreddate e tagliate le bietole a listarelle fino a tritarle finemente.

2) Scaldate il forno a 180° C. Intanto, tostate 30 gr di pinoli in un tegame antiaderente. Rompete 6 uova in una ciotola, unite poi 2 cucchiai dl parmigiano, 80 gr di ricotta, sale e pepe. Aggungete le bietole tritate e i pinoli. Amalgamate.

3) Prendete uno stampo rotondo da 18 cm di diametro e rivestitelo con carta da forno umida. Cuocete la frittata per 35 minuti. Servitela con pinoli, mandorle ed erbe aromatiche.