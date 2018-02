Un modo inedito per gustare il cavolo rosso. Questo ingrediente, infatti, è spesso presente in dispensa ma non sempre si sa come cucinarlo. In questa variante diventa davvero saporito e si trasforma in un secondo piatto adatto a tutti i tipi di menu. Il cavolo rosso in umido con pancetta richiede una preparazioen veloce e si accompagna bene sia a un vino rosso sia a una birra artigianale