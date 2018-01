Una ricetta esotica e molto speziata, addolcita dal sentore del cocco. I bocconcini di pesce persico con zenzero e latte di cocco sono un secondo piatto ideale per stupire gli amici e gustare il pesce in modo inedito. Inoltre, sono davvero semplici da preparare e possono rappresentare la soluzione perfetta per una cena last minute. Si accompagnano a riso bianco, basmati o pilaf