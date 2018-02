A partire da un ingrediente immancabile, come la polenta gialla, ecco una ricetta diversa dal solito. Il rotolo di polenta con spinaci e zola è un primo piatto che condisce la semplice polenta con un ripieno gustoso a base di spinaci e morbido zola. Si gusta con un bicchiere di vino rosso, ideale un Barolo o un vino dell'Alto Adige

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

300 gr farina gialla per polenta rapida

500 gr spinaci puliti

100 gr gorgonzola

4 foglie salvia

40 gr pinoli

40 gr grana

1 scalogno

40 gr burro

qb sale

Come preparare il rotolo di polenta con spinaci e zola





1) Passate 500 gr di spinaci in padella con l'acqua del lavaggio e un po' di sale. Sgocciolateli, strizzateli e tritateli fini. Quindi, pulite 1 scalogno e tritatelo. Fatelo poi stufare in un tegame con 10 gr di burro e 1 foglia di salvia tritata.

2) Unite gli spinaci allo scalogno e fate insaporire per 4 minuti. Preparate la polenta con 300 gr di farina gialla a rapida cottura. Poi, suddividetela in 4 parti uguali e stendete ciascuna su un foglio di carta da forno imburrato. Livellate con una spatola per creare 4 rettangoli di 1 cm circa di spessore. Distribuite su ciascun rettangolo, gli spinaci e 100 gr di gorgonzola a tocchetti.

3) Chiudete i rettangoli a rotolo con il foglio di carta da forno, facendo attenzione a non romperli. Avvolgeteli nella carta, metteteli sulla placca e cuocete in forno a 200° C per circa 20 minuti. Togliete, poi, la carta e servite i rotoli tagliati a metà in obliquo. Condite con 40 gr di pinoli tostati nel burro restante e con le foglie di salvia. Prima di servire, cospargete con 40 gr di grana a lamelle.