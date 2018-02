Il risotto zucchine e gorgonzola è un primo piatto tradizionale. La cremosità è data dalla presenza dei formaggi e dalla mantecatura, le zucchine colorano il piatto e alleggeriscono il gusto. Da abbinare a un calice di Barolo

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Vialone nano

2 zucchine novelle

100 gr gorgonzola

1 cipolla

2 rametti maggiorana

qb vino bianco secco

qb brodo vegetale

qb grana padano

40 gr burro

qb sale

qb pepe

Come preparare il risotto zucchine e gorgonzola





1) Pulite 2 zucchine novelle e tagliatele a metà per la lunghezza. Fatele a listarelle e poi a dadi di 1 cm per lato. Quindi, pulite 1 cipolla e tritatela finemente.

2) Ora sciogliete 30 g di burro in un tegame e fate rosolare il trito di cipolla con un po' di sale e la maggiorana per 2-3 minuti, a fiamma debole. Dunque, unite i dadini di zucchina e rosolate per 2 minuti. Aggiustate di sale e pepe. Sgocciolate le zucchine e mettetele da parte.

3) Poi, scaldate una padella antiaderente e tostate 320 gr di riso per 2-3 minuti, mescolandolo. Unite il riso al soffritto di cipolla e sfumate con 1 bicchiere di vino bianco. Togliete il rametto di maggiorana e aggiungete 3 mestoli di brodo caldo. Cuocete per circa 18 minuti, aggiungendo mano a mano il brodo.

4) Unite i dadini di zucchina e spegnete il fuoco. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete il burro restante, 100 gr di gorgonzola a tocchetti e 30 g di grana padano. Mescolate e lasciate riposare. Decorate con maggiorana prima di servire.