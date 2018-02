Sapori invernali e da comfort food per questo primo piatto delizioso e originale. Il risotto alla zucca con salsa di gorgonzola è un tripudio di sapore e cremosità. Da gustare insieme a un calice di vino rosso corposo, per esempio un Barolo o un altro vino liquoroso

85 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

400 gr riso Carnaroli

400 gr zucca

8 dl brodo di carne

80 gr burro

100 gr parmigiano reggiano

1 cucchiaino scalogno tritato

qb olio

qb sale

qb pepe

250 gr gorgonzola dolce

100 gr latte

1 tuorlo

Come preparare il risotto alla zucca con salsa di gorgonzola





1) Affettate 400 gr di zucca a larghi pezzi e mettete le fette su una placca da forno foderata con alluminio. Irroratele con un po' di olio, salate e pepate. Quindi coprite tutto con un secondo foglio di alluminio e mettete in forno a 170° C per 40 minuti. Fate raffreddare, togliete la scorza e passatele al setaccio.

2) Soffriggete ora 1 cucchiaio di scalogno tritato insieme a 20 g di burro. Aggiungete 400 gr di riso Carnaroli e fate tostare. Quindi bagnate con 8 dl di brodo di carne quasi bollente. Unite la passata di zucca e poi fate cuocere per 15 minuti.

3) Fate bollire 100 gr di latte. Fuori dal fuoco, unite al latte 250 gr di gorgonzola a tocchetti e 1 tuorlo. Frullate il composto per ottenere la salsa.

4) Terminata la cottura del riso, aggiustate di sale e pepe. Mantecate, quindi, con il restante burro e 100 gr di parmigiano. Distribuite il risotto nei piatti, dove avrete versato anche un cucchiaio di salsa allo zola. Guarnite con fettine di zucca e salvia fresca.