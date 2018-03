Un ricetta molto originale e golosa che reinterpreta il concetto di risotto. Il riso con pere e gorgonzola sfrutta l'abbinata vincente tra il sapore piccante dello zola e la dolcezza fresca delle pere. Inoltre, la gratinatura in forno ne fa un piatto perfetto anche per essere servito in menu importanti. Si abbina bene a un vino corposo e liquoroso come il Barolo Chinato

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Arborio

80 gr pancetta dolce a dadini

2 pere

160 gr gorgonzola

1/2 cipolla

40 gr grana padano

1 foglia alloro

1 rametto rosmarino

60 gr burro

qb sale

qb pepe

Come preparare il riso con gorgonzola e pere





1) Fate bollire 2 l di acqua salata e, quindi, aggiungete anche 1 foglia d'alloro e 320 gr di riso Arborio. Fate rosolare 80 gr di pancetta a dadini in un tegame antiaderente insieme a 20 g di burro e a 1/2 cipolla tritata sottile.

2) Affettate 2 pere a dadini (mettetene da parte 4 fettine) e aggiungetele alla pancetta rosolata insieme a un po' di rosmarino tritato. Cuocete, amalgamando con un cucchiaio di legno per alcuni minuti.

3) Ora, scolate il riso al dente e trasferitelo nel tegame con la pancetta. Insaporitelo con 20 gr di burro, togliete tutto dal fuoco e coprite con 40 gr di grana grattugiato.

4) Mettete il riso in una pirofila imburrata e coprite con 160 gr di gorgonzola a pezzetti. Cuocete in forno caldo a 180° C per 15 minuti. Rosolate le 4 fettine di pera tenute da parte insieme al resto del burro e un po' di sale. Sfornate il riso e decorate con le fettine di pera rosolate. Aggiustate di pepe.