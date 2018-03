I ravioli con sugo al gorgonzola e pere sono un primo piatto molto ricco e perfetto per un pranzo delle feste in famiglia. Data la presenza di carne, formaggio e pasta all'uovo, questa ricetta si presta perfettamente anche a diventare un piatto unico apprezzato da grandi e piccini. La preparazione è semplice e la pietanza si abbina bene a una birra fresca artigianale

Ingredienti per 4 persone

30 gr burro

250 gr gorgonzola

5 noci gherigli

2 pere Williams

500 gr ravioli di carne

2 foglie salvia

Come preparare i ravioli con sugo di gorgonzola e pere





1) Lavate 2 pere Williams e tagliatele a metà. Dalla parte centrale di ogni metà della pera, ricavate 2 fette sottili. Quindi, rosolate le 4 fette insieme a 30 gr di burro in un tegame, fino a doratura. Dopo averle ben sgocciolate dal fondo di cottura, mettetele da parte.

2) Ora fate a dadini i pezzi di pera restanti e fateli cuocere per 2-3 minuti nella padella usata prima, insieme a 2 foglie di salvia tagliate a strisce sottili. Unite anche 250 g di gorgonzola e amalgamate fino a farlo sciogliere completamente.

3) Cuocete 500 gr di ravioli di carne e conditeli con la salsa allo zola. Dunque, aggiungete anche 5 gherigli di noci a pezzetti piccoli e distribuite i ravioli in 4 piccole pirofile monoporzione. Sopra ogni porzione, adagiate una delle 4 fette di pera dorate. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per 10 minuti.