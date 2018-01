Un'idea per un primo piatto nutriente, sano e gustoso? La pasta con ceci e lenticchie è un modo diverso per mangiare i legumi. Cremosa e calda, diventa un indispensabile comfort food per le serate fredde ma è buonissima anche tiepida. Da abbinare a un calice di rosso toscano

180 MINUTI

Ingredienti

100 gr ceci secchi

100 gr lenticchie

100 gr cicerchie secche

100 gr fagioli cannellini secchi

200 gr pasta (ziti)

200 gr funghi pleurotus

40 gr funghi porcini

100 gr fave secche

100 gr pancetta

40 gr pecorino

500 gr verza

1 mazzetto erbe aromatiche (alloro, prezzemolo e sedano)

qb sale

qb pepe

qb olio extravergine di oliva

1 costa sedano

1 carota

1 cipolla

2 spicchi aglio

Come preparare la pasta con ceci e lenticchie





1) Mettete a bagno 100 gr di ceci secchi per 48 ore. In una ciotola, lasciate invece in ammollo in acqua fredda 100 gr di fave secche, 100 gr di lenticchie secche, 100 gr di cicerchie secche e 100 gr di fagioli cannellini secchi per 12 ore. Trascorsi i tempi di ammollo, mettete tutti i legumi scolati in una pentola insieme ad abbondante acqua fredda, a 1 mazzetto di erbe aromatiche e a 1 cipolla tagliata a metà. Fate bollire e cuocere per 2 ore, aggiustate di sale. Intanto, pulite 500 gr di verza e sbollentatela per 15 minuti prima di tagliarla a strisce.

2) Pulite 200 gr di funghi pleurotus e affettateli, intanto mettete a bagno 40 gr di porcini secchi in acqua fredda per 10 minuti. Poi strizzateli e fateli a pezzetti. Preparate il soffritto tritando 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota e 2 spicchi di aglio. Fate rosolare con 2-3 cucchiai di olio e 100 gr di pancetta. Unite ora la verza.

3) Unite anche i funghi e i legumi, aggiungete dunque 1 l di acqua calda e, dopo aver salato e pepato, fate bollire. Buttate nell'acqua 200 gr di ziti spezzati e ultimate la cottura della pasta. Versate la minestra nelle ciotole e terminate insaporendo con 40 gr di pecorino grattugiato.