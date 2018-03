Una ricetta davvero rapida ma golosa e perfetta per tutta la famiglia. La pasta all'uovo con crema di zola ha un gusto deciso ma non invasivo. Si abbina a un vino rosso corposo, data la presenza di uova e grgonzola. Per esempio, un Barolo

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr pappardelle fresche

200 gr gorgonzola

25 gr burro

125 gr yogurt

60 gr mandorle a lamelle

qb rosmarino

qb olio

qb sale

qb pepe

Come preparare la pasta all'uovo con crema di zola





1) Fate cuocere 500 gr di pappardelle fresche in abbondante acqua salata. Tostate, quindi, 60 gr di mandorle in un tegame unto con un po' di olio extravergine di oliva.

2) Tagliate 200 gr di gorgonzola a pezzetti e fatelo fondere in un tegame insieme a 25 gr di burro a fuoco dolce. Dunque, aggiungete anche 125 gr di yogurt e amalgamate bene.

3) Scolate la pasta, lasciandola un po' umida. Dunque, versatela in una terrina e conditela con la crema di zola. Impiattate e cospargete con le mandorle tostate, del rosmarino tritato e pepe.