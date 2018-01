Il piatto della domenica, per eccellenza. La pasta al forno con carciofi è una pietanza scenografica e molto golosa, ideale per pranzi e cene in famiglia e con gli amici. In più. è anche semplice da preparare. Si accompagna bene a verdure di stagione grigliate o arrostite. Quale vino abbinare? La presenza dei carciofi richiede un vino bianco come il Talento trentino

50 MINUTI

Ingredienti

qb carciofi fritti precedentemente

300 gr mezze penne

250 gr mozzarella

40 gr grana

400 gr salsa di pomodoro pronta

2 cucchiai olio extravergine di oliva

qb sale

Come preparare la pasta al forno con carciofi





1) Fate cuocere in abbondante acqua salata 300 gr di mezze penne. Scolatele al dente e mettettele sotto l'acqua corrente per fermare la cottura. Condite dunque con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e 400 gr di salsa di pomodoro già pronta.

2) Scaldate il forno a 200° C. Intanto, affettate sottilmente 250 gr di mozzarella. Fatene, quindi dadini piccoli. Versate un terzo della pasta condita sul fondo di una pirofila unta, della dimensione di 20x30 cm. Sopra il primo strato di pasta spargete un terzo di dadini di mozzarella, i carciofi fritti e un po' dei 40 gr di grana grattugiato. Continuate, così, a formare gli strati.

3) Fate cuocere in forno per 30 minuti, finché non si sarà creata una golosa crosticina in superficie.