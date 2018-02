Un primo piatto che sa di festa. Le lasagne di crepes al gorgonzola sono la pietanza ideale per i pranzi della domenica e diventano un nutriente piatto unico per tutti i giorni della settimana. Si consiglia l'abbinamento con un'insalata fresca di stagione e un vino rosso corposo o, in alternativa, una birra artigianale

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb burro

200 gr gorgonzola

100 gr grana

qb pepe

40 gr pinoli

200 gr ricotta piemontese

qb sale

30 gr spinacini

4 uova

3,2 dl latte intero

170 gr farina

80 gr bietoline

Come preparare le lasagne di crepes al gorgonzola





1) Sbattete 4 uova insieme a un po' di sale. Quindi, aggiungete 170 gr di farina alternati a 3,2 dl di latte a filo, sempre mescolando con la frusta. Lasciate riposare la pastella per 30 minuti.

2) Pulite 30 gr di spinacini e cuoceteli brevemente con la sola acqua del lavaggio. Suddividete la pastella in 2 terrine. A una metà, aggiungete gli spinacini frullati.

3) Unite, lavorando bene, 200 gr di gorgonzola e 200 gr di ricotta piemontese. Quindi, lavate 80 gr di bietoline e saltatele in un tegame con 20 gr di burro, 40 gr di pinoli e un po' di sale.



4) Scaldate un piccolo tegame di 8-10 cm e ungetelo con il burro fuso. Ora preparate le crepes versando le pastelle alternate con un mestolo, fino a esaurire i composti. Quindi, disponete le crepes in una pirofila alternandole per colore e a strati, a formare una lasagna. Su ciascun strato spalmate la crema di gorgonzola, mettete le bietoline e cospargete con un po' dei 100 gr di grana. Finite con fiocchetti di burro e grana, cuocete in forno caldo a 180° C per 20 minuti.