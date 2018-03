Una ricetta semplice per un primo piatto coi fiocchi. Le lasagne con carciofi e besciamella sono una pietanza ideale in inverno ma diventano anche un'ottima alternativa alle lasagne di carne in qualsiasi momento dell'anno. Basterà sostituire i carciofi con un altro ortaggio di stagione

80 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

8 fette pane per tramezzini

200 gr lasagne fresche all'uovo

4 carciofi

60 gr burro

40 gr farina

4 dl latte

1 spicchio aglio

qb noce moscata

qb olio

qb prezzemolo

80 gr emmentaler

40 gr parmigiano reggiano

qb sale

qb pepe

Come preparare le lasagne con carciofi e besciamella





1) Tagliate 4 carciofi puliti a spicchi e fateli saltare in padella con un po' di olio, 1 spicchio d'aglio e un pizzico di sale. Aggiungete un mestolo di acqua, mettete il coperchio e cuocete per 20 minuti.

2) Ora fate fondere 30 gr di burro in una piccola casseruola, aggiungete 40 gr di farina e fatela tostare qualche secondo. Quindi, unite anche 4 dl di latte e fate cuocere per 10 minuti sempre mescolando. Aggiustate di sale, pepe e noce moscata. Lasciate intiepidire la besciamella e poi frullatela con la metà dei carciofi e alcune foglioline di prezzemolo.

3) Con il mattarello appiattite 4 grosse fette di pane per tramezzini e spennellatele con il burro fuso. Dunque, usatele per coprire 4 vaschette rettangolari di alluminio precedentemente foderate con carta da forno. Mettete all'interno le lasagne alternandole alla salsa, ai carciofi a spicchi, a 80 gr di emmentaler e a 40 gr di parmigiano grattugiato. Finite con i carciofi. Quindi ribattete la carta sui bordi di pane e fate cuocere in forno a 190° C per 30 minuti.