Un signor primo piatto, a base delle sempre amate lasagne. In questo caso, le lasagne bianche ai carciofi diventano anche protagoniste di un pranzo o di una cena importante. Si accompagnano bene a un calice di Traminer o a una birra artigianale, magari aromatizzata alla liquirizia

120 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

2 spicchi aglio

qb olio extravergine d'oliva

130 gr burro

qb pepe

qb sale

5 tuorlo

6 rametti prezzemolo

1 limone

90 gr farina

250 gr formaggi misti

700 gr pasta all'uovo

10 carciofo

1,2 dl latte

Come preparare le lasagne bianche ai carciofi





1) Pulite 10 carciofi e metteteli in acqua acidulata con il succo di 1 limone. Sgocciolateli, fateli a fette e poi stufateli in 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva e 1 spicchio d'aglio schiacciato. Aggiustate di sale, amalgamate, mettete il coperchio e fate cuocere per mescolate per 10-15 minuti.

2) Spegnete il fuoco, aggiungete 6 rametti di prezzemolo tritato, salate e pepate. Quindi, fate tostare la farina in 90 g di burro. Versate 1,2 dl di latte freddo tutto insieme. Poi aggiungete anche 250 gr di formaggi misti, lasciandone da parte 4 cucchiai. Unite 5 tuorli, salate e pepate.

3) Imburrate con 10 g di burro una pirofila di 35x24 cm, stendete un po' di besciamella e poi alternate strati di lasagne, besciamella e carciofi. Finite con la besciamella e i 4 cucchiai di formaggi misti. Fondete il burro rimasto e versatelo sulle lasagne. Fate cuocere in forno caldo a 170° C per 50 minuti.