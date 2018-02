Le lasagne sono il comfort food per eccellenza. La ricetta delle lasagne al forno con carciofi e prosciutto è originale, gustosa e facile da realizzare. Ottimo piatto per il pranzo della domenica e per far mangiare le verdure anche ai bambini

Ingredienti

20 gr burro

qb noce moscata

2 cucchiai olio d'oliva

qb pepe

200 gr ricotta

qb sale

120 gr prosciutto di Praga

150 gr provola affumicata

200 gr lasagne

1 limone

50 gr parmigiano

6 carciofo

Come preparare le lasagne al forno con carciofi e prosciutto





1) Pulite 6 carciofi, tagliateli a fette e metteteli in acqua e succo di 1 limone. Poi scolateli e fateli cuocere al vapore per circa 10 minuti. Intanto, tritate 120 gr di prosciutto di Praga, 150 gr di provola affumicata e uniteli in una terrina insieme a 200 gr di ricotta e un po' di noce moscata.

2) Sbollentate 200 gr di lasagne fresche all'uovo, aggiungendo olio all'acqua, poi scolatele e stendetele su un canovaccio pulito. In una teglia imburrata, mettete un primo strato di lasagne e poi la crema al formaggio, il prosciutto e i carciofi. Aggiustate di sale e pepe e continuate fino a esaurimento degli ingredienti.

3) Terminate con 20 gr di burro a fiocchetti e 50 gr di parmigiano grattugiato. Cuocete in forno a 180° C per 15 minuti, poi alzate a 250° C e fate gratinare per 10 minuti.