Il piatto coccola per eccellenza. Gli gnocchi verdi con gorgonzola e pere sono cremosi e ricchi di sapore grazie alla presenza dello zola. Le verdure, spinaci e porri e la freschezza delle pere donano al piatto un sapore insolito e molto raffinato. Si accompagnano a un vino rosso corposo

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 mazzetto coste

160 gr gorgonzola dolce

1 pera

2 dl panna fresca

80 gr grana

qb burro

30 gr granella di nocciole

qb sale

200 gr pane raffermo

300 gr erbette

300 gr spinaci

3 uova

20 gr farina

3 dl latte

1 porro

Come preparare gli gnocchi verdi con gorgonzola e pere





1) Spezzettate 200 gr di pane raffermo e mettetelo in una terrina. Poi, fate scaldare 3 dl di latte e unitelo al pane. Lasciate, dunque, riposare tutto per 1 ora.

2) Pulite 300 gr di erbette e 300 gr di spinaci, cuoceteli con l'acqua del lavaggio e un po' di sale. Scolateli, strizzateli e tritate tutto.

3) Prendete 1 porro, pulitelo e fatelo a rondelle sottili. Poi lasciatelo appassire in un tegame con 20 gr di burro per circa 4 minuti. Sbattete 3 uova in una ciotola, unite quindi il porro stufato, le erbette, gli spinaci, il pane, 20 gr di farina e una presa di sale. Pepate e amalgamate per ottenere un impasto che sia omogeneo. Con le mani inumidite, fate gli gnocchi. La dimensione giusta è quella pari a una grossa noce.

4) Sbollentate 1 mazzetto di coste per 5 minuti. Scolatele e poi passatele sotto l'acqua fredda. Pulitele bene. Tagliate a dadini 1 pera sbucciata e lasciatela dorare in un tegame insieme a 1 noce di burro.

5) Fate scaldare 2 dl di panna fresca, aggiungetevi 160 gr di gorgonzola dolce e tenete al caldo. Quindi, cuocete gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata per 10 minuti. Condite con la salsa e le coste.

6) Disponete gli gnocchi in 4 pirofile imburrate. Unite ora le pere, 30 gr di granella di nocciole e un po' di burro. Passate al grill per 10 minuti.