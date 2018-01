Un primo piatto davvero speciale. La ricetta della crema di cardi con polpettine è dedicata alle cene invernali. Non solo un primo però: la presenza delle polpettine di carne lo rende anche un piatto unico ideale. Da accompagnare a un calice di vino rosso e crostoni di pane bruscato

100 MINUTI

Ingredienti

800 gr cardo

2 limoni

3 cucchiai farina

1/2 dl panna liquida fresca

6 cucchiai parmigiano reggiano

200 gr carne di vitello o maiale macinata

1 tuorlo

1/2 cucchiaio prezzemolo tritato

100 gr salsiccia

qb brodo vegetale

40 gr pane raffermo

qb olio extravergine di oliva

qb noce moscata

qb sale

qb pepe

Come preparare la crema di cardi con polpettine





1) Già il giorno prima della preparazione, pulite 1 cardo da 800 gr, tagliatelo a pezzetti e poi mettetelo in ammollo in acqua e succo di 1 limone. Poi lavatelo e mettetelo in una pentola. Quindi, spolverizzate con 1 cucchiaio di farina, aggiungete il succo di limone e 1 cucchiaio di olio. Poi copritelo con acqua e fate cuocere per 1 ora. Una volta raffreddato, mettete in frigorifero.

2) Mettete nel mixer 200 gr di carne di vitello e 100 gr di salsiccia. Aggiungete la mollica di 40 gr di pane raffermo ammorbidita nel brodo e strizzata, 2 cucchiai di parmigiano, 1 tuorlo, prezzemolo e un po' di noce moscata. Salate, pepate e frullate. Prendete il composto e fate polpettine grandi come nocciole.

3) Cuocete le polpette, infarinandole e rosolandole in 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Asciugatele su carta da cucina e poi mettetele in frigorifero sigillate in un contenitore.

4) Preparate la crema. Prendete il cardo sgocciolato e mettetelo in una pentola con 2 mestoli della sua acqua di cottura, salate e frullate. Fate raffreddare, coprite con un foglio di pellicola e riponete in frigo.



5) Il giorno dopo prendete la crema e portatela a ebollizione. Poi, aggiungete 1/2 dl di panna da cucina e il parmigiano rimasto. Amalgamate e, infine, unite le polpettine. Cuocete altri 2-3 minuti.