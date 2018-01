Una ricetta della tradizione e del Carnevale. Le zeppole fritte sono un dolce tipico e si possono però preparare in qualsiasi momento dell'anno. Dal sapore inconfondibile, si gustano insieme a vini liquorosi oppure a fine pasto con il caffè. L'impasto semplice e la preparazione rapida rendono le zeppole una merenda golosa e speciale per grandi e piccini

30 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

400 gr farina

25 gr lievito di birra

qb olio per friggere

1 cucchiaino zucchero

qb sale

qb pepe

Come preparare le zeppole fritte





1) Fate sciogliere 25 gr di lievito di birra in 1 dl di acqua tiepida. Aggiungete un po' di sale e un po' di zucchero, impastate dunque con 400 gr di farina. Poco per volta, unite 3 dl di acqua tiepida. L'impasto finale deve avere una consistenza molle. Fatelo riposare coperto per 2 ore, in un luogo tiepido della casa.

2) Mescolate, quindi, l'impasto e prendetene piccole cucchiaiate da friggere in olio bollente. Quando le zeppole saranno ben dorate, scolatele con un mestolo forato e fate asciugare su carta assorbente. A questo punto, servitele su un piatto da portata dopo averle salate e ricoperte con una generosa macinata di pepe.