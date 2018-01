La ricetta di un dolce tradizionale del Carnevale. Le zeppole dolci di San Giuseppe sono il dessert ideale per tutta la famiglia e si possono gustare sia insieme a vini liquorosi e caffè a fine pasto, sia come merenda accompagnate da succo di frutta o latte per i bambini. Molto ricche, le zeppole uniscono il sapore unico delle frittelle alla dolcezza irresistibile della crema pasticcera