Un dessert rapido e alla portata di tutti: lo yogurt con crema mou veloce necessita solo di qualche attenzione nella cottura del caramello, il resto lo si prepara a freddo, tagliando l'ananas a pezzetti e mescolandolo allo yogurt greco dolcificato con zucchero di canna. Servitelo accompagnato da piccoli dolcetti come biscotti di sfoglia o di pastafrolla per una merenda sana e nutriente



20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

400 gr yogurt greco

115 gr zucchero di canna

1 dl panna fresca

6 fette ananas fresco

Come preparare lo yogurt con crema mou veloce





1) Preparate un caramello stemperando 100 g di zucchero di canna in 2 cucchiai d'acqua. Mettete sul fuoco dolce, lasciando sciogliere lo zucchero senza mescolare, finché il liquido arriverà a bollore e si colorerà. A questo punto aggiungete, mescolando, 1 dl di panna fresca e poi togliete dal fuoco.



2) Sciogliete lo zucchero di canna rimasto in 400 gr di yogurt greco; ricavate da 6 fette di ananas fresco tanti piccoli pezzetti e aggiungeteli allo yogurt, mescolando per distribuirli bene. Versate in 4 coppette o bicchieri alti lo yougurt con l'ananas e versate sulla superfice il caramello preparato, servendoli con sfogliatine o biscotti, a piacere.