La ricetta di uno dei dolci tradizionali più amati del periodo pasquale. La treccia dolce di Pasqua si porta in tavola a fine pasto, insieme a colomba e uova di cioccolato. Ma non solo: grazie agli ingredienti genuini e alla preparazione casalinga, questo dolce diventa anche una perfetta colazione per tutta la famiglia se inzuppato nel tè o nel latte



180 MINUTI

Ingredienti

100 gr burro

3 cucchiai mandorle

qb olio extravergine di oliva

3 cucchiai sesamo

1 tuorlo

5 uova

qb latte intero

15 gr lievito di birra

750 gr farina

qb miele

80 gr zucchero

Come preparare la treccia dolce di Pasqua





1) Sciogliete 15 gr di di lievito di birra secco in un po' di acqua tiepida insieme a un cucchiaino di zucchero, coprite e lasciate riposare 15 minuti. Quindi, lavorate 100 gr di burro non freddo insieme a 75 gr di zucchero, unite 3 uova e aggiungete infine il lievito schiumoso. Ora, versate 750 gr di farina gradualmente insieme ad alcuni cucchiai di latte per ottenere un impasto soffice. Fate una palla e, dopo averla unta con pochissimo olio, lasciatela lievitare ciperta al caldo per 1 ora.

2) Sgonfiate l'impasto lievitato con delicatezza e fatene 6 porzioni identiche. Poi createne 6 cordoni da intrecciare a 3 a 3, formando così 2 trecce. Mettete le trecce di pasta sopra 2 teglie con carta da forno e, quindi, mettete 2 uova sode con il guscio bianco su ogni treccia. Spennellate con 1 tuorlo sbattuto diluito in un cucchiaio di acqua e cospargete con 3 cucchiai di semi di sesamo e 3 cucchiai di mandorle finemente tagliate. Fate lievitare altri 30 minuti.

3) Infornate le trecce a 190° C per 20-25 minuti. Una volta sfornate, le trecce si conservano per 2 giorni. Provate a gustarle a colazione con miele di castagno.