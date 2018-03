Non sapete cosa fare degli immancabili avanzi di colombe pasquali e uova di cioccolato? Ecco la soluzione perfetta: la ricetta delle tortine con avanzi di uova di Pasqua e colomba. La preparazione è semplice ed è sufficiente avere in casa solo alcuni ingredienti base come farina, latte e uova. Da provare per merende sorprendenti e golose

Ingredienti per 4 persone

qb burro

200 gr colomba

2 uova

40 gr uova di cioccolato

2 dl latte intero

qb lievito vanigliato

30 gr farina

Come preparare le tortine con avanzi di uova di Pasqua e colomba





1) Lavorate in una terrina 2 uova intere insieme a 2 dl di latte intero, un po' di lievito vanigliato e 30 gr di farina. Quindi, unite 200 gr di avanzi di colomba e lasciate riposare per 15 minuti circa.

2) A questo punto, aggiungete anche 40 gr di uova di cioccolato avanzate fatte a pezzettini, amalgamate bene tutto e dividete il composto preparato in 4 stampini, dopo averli imburrati. Fate cuocere in forno a 180° C per 25 minuti.