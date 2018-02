Una ricetta molto semplice ma davvero golosa. La torta soffice alla Nutella ® è un dolce perfetto sia per festeggiare il compleanno dei bambini sia per concludere il pasto o per una merenda più sfiziosa. Ingredienti genuini, crema alla nocciola e frutta fresca rendono questa torta un piacere anche per la prima colazione

Ingredienti per 6 persone

75 gr burro

qb sale

1 uova

1 bustina vanillina

4 cucchiai latte intero

1/2 bustina lievito

250 gr farina

75 gr zucchero semolato

qb Nutella ®

25 gr nocciole sgusciate

80 gr frutti di bosco

6 foglie menta

1 banane

Come preparare la torta soffice alla Nutella ®





1) Unite in una ciotola 75 g di burro e 75 g di zucchero semolato, poi aggiungete anche , 1/2 bustina di lievito, 4 cucchiai di latte, una po' di sale e 1 bustina di vanillina. Lavorate tutto e unite 250 g di farina. Fate riposare per 15 minuti al fresco.

2) Stendete la pasta con il matterello e mettetelo in uno stampo rotondo di 24 cm di diametro oppure direttamente sulla placca del forno. Cuocete a 160° C per 40 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e sopra mettete quindi uno strato di Nutella ®.

3) Tagliate a fettine 1 banana, pulite 80 gr di frutti di bosco e 6 foglie di menta. Quindi usateli per decorare la torta, insieme a 25 gr di nocciole sgusciate e tritate.