Una delle torte più amate e sicuramente una ricetta perfetta per occasioni importanti. La torta mimosa con crema pasticcera unisce la morbidezza del pan di Spagna e la cremosità del ripieno in un tripudio di gusto. Si accompagna a un calice di spumante ed è perfetta anche come torta di compleanno speciale, ma comunque fatta in casa

95 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

40 gr burro

qb sale

3 tuorlo

6 uova

2 bustine vanillina

3 dl latte intero

175 gr 175 gr farina

1/2 bicchiere maraschino

220 gr zucchero

qb zucchero a velo

Come preparare la torta mimosa con crema pasticcera





1) Preparate il pan di Spagna separando gli albumi dai tuorli di 6 uova. Mettete i tuorli in una ciotola e lavorateli con 220 gr di zucchero a spuma, meglio se con le fruste elettriche. Unite, dunque, 150 gr di farina a 1 bustina di vanillina e incorporatela gradualmente nei composto con i tuorli insieme a 30 gr di burro fuso. Ora montate a neve ferma gli albumi con un po' di sale e uniteli all'impasto dal basso verso l'alto senza mescolare.

2) Versate l'impasto in uno stampo rotondo di 22 cm di diametro imburrato e infarinato. Cuocete in forno a 180° C per 35 minuti, poi lasciatelo in forno spento per altri 5 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare prima di sformarlo. Intanto preparate la crema pasticcera. Sbattete 3 tuorli con il resto dello zucchero fino a ottenere una spuma chiara, aggiungete il resto della farina e 1 bustina di vanillina e poi, mescolando bene, anche 3 dl di latte intero. Mettete in una casseruola a fiamma bassa e mescolate con una frusta fino ad addensare la crema. Fate quindi raffreddare continuando a mescolare.

3) Affettate il pan di Spagna in 3 dischi. Al disco centrale togliete la crosta e fatelo a dadini molto piccoli. Appoggiate quindi il disco alla base su un piatto e irroratelo con il maraschino. Spalmatelo con metà della crema pasticcera e coprite con il terzo disco di pasta. Spennellate anche il disco di copertura con il maraschino e spalmatelo con il resto della crema. Quindi cospargete la superficie della torta con i dadini di mimosa e ricoprite con zucchero a velo a piacere.