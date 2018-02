Un impasto morbido e delicato, ideale per la prima colazione e per la merenda di tutta la famiglia. La torta di mele soffice con crema alla cannella unisce la dolcezza delle mele al sentore di cannella fatta a ripieno. Una torta che sarà molto amata anche dai più piccoli, una coccola che non ha stagioni e riempe la casa di un fragrante profumo

75 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

200 gr farina

5 mele royal gala

200 gr zucchero

3 uova

120 gr burro

1 dl latte

1/2 bustina lievito per dolci

1 cucchiaio rhum

qb cannella

1 limone

qb sale

Come preparare la torta di mele soffice con crema alla cannella





1) Pulite e sbucciate 200 gr di mele, fatene una a fettine sottili con la mandolina e tagliate le altre mele a spicchi (quarti di mela) incidendone la parte bombata. Irroratele tutte con il succo di 1 limone. Sciogliete 50 gr di burro in una casseruola piccola, quindi lavorate 2 uova in una terrina con 120 gr di zucchero. Aggiungete il burro fuso, 1 dl di latte e 1 cucchiaio di rhum.

2) Unite, quindi, anche 200 gr di farina setacciata insieme a 1/2 bustina di lievito, un po' di cannella e di sale. Infine, aggiungete anche le mele sottilissime. Amalgamate bene. Versate l'impasto in una tortiera a bordi alti da 24 cm imburrata e infarinata. Sopra, adagiate i quarti di mela con la parte incisa verso l'alto e cuocete in forno caldo a 180° C per 25 minuti.

3) Preparate la crema, sciogliendo 70 gr di burro in una casseruola e lasciandolo raffreddare. Quindi, lavorate in una terrina 1 uovo con 80 gr di zucchero, a cui unirete il burro fuso. Versate questa crema sulla torta e fate cuocere per altri 20 minuti. Controllate la cottura con uno stecchino prima di sfornare.