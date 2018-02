Il dolce di compleanno per eccellenza, ma ideale anche per qualsiasi altra occasione importante oppure ogni volta che si ha voglia di una trasgressione golosa coi fiocchi. La torta con ricotta, marmellata e lamponi è perfetta per i bambini perché unisce una consistenza soffice e cremosa alla freschezza e dolcezza della frutta fresca e della marmellata. Da gustare con vini liquorosi o caffè, per i grandi e accompagnata da succo di frutti rossi per i più piccoli

110 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

2 albume

40 gr amido di mais

1 arancia

250 gr burro

1 vasetto confettura di lamponi

4 gr gelatina in fogli

450 gr ricotta di pecora

qb sale

10 tuorlo

1 stecca vaniglia

qb lampone

1 dl latte intero

1 cucchiaino lievito vanigliato

425 gr farina

2 dl panna per dolci

395 gr zucchero

Come preparare la torta con ricotta, marmellata e lamponi





1) Montate 250 gr di burro ammorbidito insieme alla scorza di 1 arancia, un po' di sale e 175 gr di zucchero. Incorporate ora 4 tuorli, uno alla volta, poi aggiungete 1 dl di latte a filo. Unite lentamente 420 gr di farina setacciata insieme a 1 cucchiaino di lievito e mettete l'impasto in uno stampo da 24 cm di diametro ricperto di carta da forno. Prima lasciate nel freezer per 30 minuti, poi cuocete la torta in forno a 180° C per 20 minuti.

2) Fate la crema pasticcera lavorando 6 tuorli con 120 gr di zucchero e 40 gr di amido di mais. Poi versate a filo 350 ml di latte e 150 ml di panna bollenti e aromatizzati con i semi di 1 baccello di vaniglia. Cuocete fino ad addensarne la consistenza e mescolando con una frusta. Coprite con pellicola e mettete in freezer.

3) Infine, unite la crema fredda a 450 gr di ricotta di pecora, incorporate quindi 4 gr di gelatina prima ammorbidita nell' acqua fredda e strizzata e poi sciolta nella panna. Quindi, montate a neve 2 albumi con un po' di sale e lo zucchero, aggiungeteli alla ricotta e alla crema. Ora riempite con il composto la frolla e cuocete a 180° C per 25 minuti. Una volta fredda, spalmate la torta con 1 vasetto di confettura di lamponi e decorate con lamponi freschi a piacere.