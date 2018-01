Semplici da realizzare, le sfogliatine di pasta sfoglia permettono di riutilizzare in modo goloso anche i ritagli di pasta avanzati. Da gustare con caffè, tè oppure con un vino liquoroso a fine pasto

10 MINUTI

Ingredienti

qb pasta sfoglia

qb mandorla

qb zucchero a velo

1 uova

Come preparare le sfogliatine di pasta sfoglia





1) Prendete gli avanzi di pasta sfoglia, usata sia per le ricette dolci sia per quelle salate. Tagliate la pasta in striscioline di 2X10 cm, spennellatele dunque con 1 uovo sbattuto.

2) Tritate quindi le mandorle finemente e fatele aderire bene alle strisce di sfoglia insieme allo zucchero a velo. Potete aiutarvi con una spatola premendo con delicatezza.

2) Quindi, attorcigliate le strisce di pasta sfoglia fino a formare quelli che vengono chiamate "sacrestani". Rivestite una placca con carta da forno e cuocete le sfogliatine in forno caldo a 200° C per 8-10 minuti.