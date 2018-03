Un dolce tradizionale per la colazione di grandi e piccini. Ricco e nutriente, il plumcake classico è perfetto da gustare con il latte, il tè o il caffè. Anche come merenda, si rivela una soluzione vincente se accompagnato da frutta fresca e, per i più golosi, da crema alla vaniglia

65 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

125 gr burro

1/2 bustina lievito in polvere

4 uova

225 gr farina

100 gr zucchero

50 gr uvetta

3 cucchiai latte

1 limone

30 gr mandorle

qb sale

Come preparare il plumcake classico





1) Fate 125 gr di burro a dadini e mettetelo in una terrina ad ammorbidire per 30 minuti. Quindi, lavorate con la frusta a crema. Aggiungete piano piano anche 100 gr di zucchero e 3 cucchiai di latte. Separate i tuorli dagli albumi di 4 uova e aggiungete solo i tuorli alla crema di burro, lavorando con la frusta.

2) Mettete invece gli albumi in un contenitore dai bordi alti e accendete il forno a 170° C. Unite 1/2 bustina di lievito e 225 gr di farina all'impasto, sempre con la frusta. Poi aggiungete anche la scorza di 1 limone non trattato, 50 gr di uvetta e 30 gr di mandorle. Montate quindi gli albumi a neve.

3) Incorporate gli albumi all'impasto con una spatola, senza mescolare. Quindi, versate tutto in uno stampo da plumcake precedentemente imburrato e infarinato. Cuocete in forno a 170° C per 50 minuti.