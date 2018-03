Un dolce perfetto per diventare la torta di compleanno dei sogni. Il Pan di Spagna alto e soffice con frutta e crema chantilly è abbastanza semplice da preparare e davvero scenografico. Il classico pan di Spagna, amato da tutti, si sposa perfettamente con la crema chantilly morbida e profumata. Per terminare con un tripudio di frutta fresca, un godimento anche per gli occhi

65 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

180 gr farina

7 uova

180 gr zucchero

30 gr fecola di patate

1 limone

qb sale

2 dl crema pasticcera

1 dl panna fresca

500 gr frutti di bosco misti

qb zucchero a velo

Come preparare il pa di Spagna alto e soffice con frutta e crema chantilly





1) Rompete 7 uova in una terrina con i bordi alti, unite metà della scorza grattugiata di 1 limone, un po' di sale e 180 gr di zucchero. Lavorate a spuma con le fruste elettriche per 15 minuti.

2) Mettete ora 180 gr di farina e 30 gr di fecola di patate in un setaccio e da lì versatele nelle uova montate in 3 volte incorporando con una spatola dal basso verso l'alto. Ora trasferite l'impasto in uno stampo a cerniera foderato con carta da forno bagnata e strizzata e cuocete in forno caldo a 180° C per 40 minuti.

3) Controllate la cottura con uno stecchino, sfornate e fate raffreddare il pan di Spagna. Poi incidete la parte superiore a 2 cm dal bordo, staccate il disco che si è formato e togliete un po' della mollica interna.

4) Montate 1 dl di panna e unitela a 2 dl di crema pasticcera. Versate la chantilly nell'incavo della torta, completate con 500 gr di frutti di bosco e zucchero a velo.