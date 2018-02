La ricetta di un dolce tradizionale siciliano. Le fritte di riso alla siciliana sono molto golose, anche grazie a un ripieno ricco e cremoso. Si abbinano a liquori all'arancia e a caffè nero amaro. Per i bambini, e per chi desidera provare un abbinamento inedito, sono buonissime anche insieme al latte di mandorla



90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

100 gr frutta candita

1,5 l latte

120 gr zucchero

1 limone

1 bastoncino cannella

300 gr riso

3 uova

100 gr cioccolato fondente in scaglie

90 gr amido

1 bustina vanillina

150 gr farina bianca

150 gr pangrattato

qb olio per friggere

qb sale

Come preparare le frittelle di riso alla siciliana





1) Fate bollire 1 l di latte insieme a 100 g di zucchero. Unite anche la scorza grattugiata di 1 limone e 1 bastoncino di cannella. Quindi, versatevi 300 gr di riso e lasciate cuocere a fiamma lenta per 20 minuti fino a completo assorbimento del latte. Togliete dal fuoco e fate raffreddare, dunque aggiungete anche 2 tuorli, metà dei 100 gr di frutta candita e 100 gr di cioccolato fondente a scaglie.

2) In casseruola versate 1 bustina di vanillina, 90 gr di amido e il latte avanzato a filo. Poi, mettete il tutto sul fuoco per 10-12 minuti. Finché non inizia a sobbollire. Spegnete quindi il fuoco e fate raffreddare. In una terrina lavorate l'uovo rimasto e gli albumi con un po' di sale.

3) Prendete un pugno del riso e fate un buchino al centro, in cui infilerete un po' di crema e di frutta candita. Chiudete la conca con altro riso e fate una piccola arancia. Continuate a preparare le arancine fino a esaurimento del riso.

4) Passate le frittelle in farina, uovo sbattuto e 150 gr di pangrattato. Infine, friggitele in abbondante olio a 160° C. Scolate e asciugate su carta assorbente. Passate nello zucchero e servitele calde.