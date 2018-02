La ricetta di un dolce originale e di sicuro successo, per grandi e piccini. Il french toast con cioccolato al latte diventa anche una colazione perfetta per tutta la famiglia, una pietanza ideale per il brunch con gli amici oppure la soluzione per una merenda speciale dedicata ai bambini. Gli ingredienti necessari sono pochi e la preparazione è semplice e veloce, ci vogliono soltanto 10 minuti

10 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 fette pane morbido

60 gr cioccolato al latte

1 uovo

2 dl latte

25 gr burro

1 cucchiaio zucchero semolato

qb zucchero a velo

Come preparare il french toast con cioccolato al latte





1) Sbattete 1 uovo con 2 dl di latte e 1 cucchiaio di zucchero semolato, lavorando bene e creando una spuma omogenea e soffice. Quindi, fate a pezzettini 60 gr di cioccolato al latte. Sovrapponete le 4 fette di pane, a due a due e riempitele con qualche pezzetto di cioccolato.

2) Passate i french toast ripieni nel composto di uova, in modo uniforme ma stando attenti che le fette di pane non si inzuppino eccessivamente. Intanto, scaldate 25 gr di burro in un tegame antiaderente.

3) Rosolate i french toast nel burro, girandoli con delicatezza fino a doratura perfetta. Poi, metteteli su un tagliere e formate 4 porzioni tagliandoli in senso diagonale. Spolverizzate con zucchero a velo il piatto e decorate con il cioccolato.