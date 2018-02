Una ricetta davvero raffinata e insolita. La crostata di mele con cacao e mascarpone è l'ideale per concludere un pasto sofisticato, per festeggiare un compleanno oppure per essere servita all'ora del tè. Si abbina a vini liquorosi, a un buon tè al bergamotto oppure a succhi di frutta freschi e un po' aciduli

Ingredienti

190 gr burro

3 cucchiai Calvados

qb succo di limone

3 tuorli

2 bustine vanillina

1 limone

3 cucchiai farina

500 gr mascarpone

800 gr mela

60 gr zucchero

280 gr farina 00

25 gr cacao amaro in polvere

1 uovo

Come preparare la crostata di mele al cacao con mascarpone





1) Impastate sulla spianatoia 25 gr di cacao amaro con 280 gr di farina setacciata, un pizzico di sale, 180 gr di burro tocchetti, 2 tuorli e 1 uovo senza 1/2 albume. Fate un panetto e lasciatelo in frigorifero per 30 minuti.

2) Ora lavorate 3 tuorli con 3 cucchiai di zucchero. Aggiungete al composto anche la scorza grattugiata di 1 limone, 2 bustine di vanillina, 3 cucchiai di farina 00, 500 gr di mascarpone e 3 cucchiai di Calvados. Mescolate bene gli ingredienti.

3) Stendete l'impasto col cacao in una tortiera rivestita con carta da forno. Punzecchiate la frolla con una forchetta e versateci la crema col mascarpone. Pulite e sbucciate 800 gr di mele, fatele a spicchi e irroratele con succo di limone. Mettete le mele sulla crema a raggiera e poi spennellate con 10 gr di burro fuso sulla superficie. Spolverizzate con 50 gr di zucchero e fate cuocere in forno caldo a 180° C per 50-55 minuti.