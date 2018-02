Una crostata deliziosa, arricchita da un ripieno davvero goloso e ricco. La crostata al cacao con ricotta e pere è il dolce ideale per qualsiasi occasione. Raffinata ma dal sapore casalingo, questa torta si accompagna molto bene a ogni varietà di tè e a caffè nero. Per i più piccoli, si può preparare un centrifugato a base di pere fresche o, a seconda della stagione, una cioccolata calda

100 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

300 gr farina

25 gr cacao amaro

150 gr burro

150 gr zucchero semolato

5 tuorli

1 uovo

3 pere kaiser

40 gr amaretti

500 gr ricotta

4-5 cucchiai zucchero a velo

1/2 baccello vaniglia

30 gr scorze d'arancia candite

130 gr mandorle pelate

30 gr gocce di cioccolato fondente

3 cucchiai rum

qb sale

Come preparare la crostata al cacao con ricotta e pere





1) Setacciate 300 gr di farina con 25 gr di cacao amaro, unite un pizzico di sale e 150 gr di burro morbido a tocchetti. Lavorate con le dita velocemente insieme a 150 gr di zucchero semolato, 2 tuorli e 1 uovo senza metà dell'albume. Formate un panetto di frolla e riponete in frigorifero per 30 minuti.

2) Lavorate quindi 500 gr di ricotta con la frusta, unite poi 4-5 cucchiai di zucchero a velo, 3 tuorli e i semi di 1 baccello di vaniglia. Aggiungete anche 3 cucchiai di rum, 30 gr di gocce di cioccolato, 130 gr di mandorle tritate e, infine, 30 gr di scorze d'arancia candite.

3) Dopo aver rivestito una teglia rotonda di 26 cm di diametro con carta da forno inumidita e strizzata, stendete 3/4 quarti della frolla e formate un disco dello spessore di circa 0,5 cm. Ponetelo nella teglia e rialzatene i bordi. Quindi, bucherellate il fondo con la forchetta e ricopritelo con 40 gr di amaretti sbriciolati.

4) Sugli amaretti, disponete 3 pere kaiser senza buccia e affettate sottili, coprendo tutto il disco di frolla. Ricoprite con la crema di ricotta e livellate. Stendete anche la pasta rimasta e fatene strisce sottili che formeranno la graticola della crostata. Cuocete in forno a 175° C per circa 40 minuti.